Contra frio, Zoológico de SP dá cobertores a animais

A família de chimpanzés, formada por dez animais, ficou resfriada na semana passada. "Damos cobertores, mas eles passam o dia inteiro na área aberta. E ainda molham o cobertor e o usam úmido", diz a veterinária Cláudia Rossi Ontivero.

Filhotes foram os que mais tossiram e espirraram. Para aplicar a medicação nos chimpanzés, veterinários usam uma receita de bolo de ração de primatas. "Misturamos remédios a mel, melaço, ração, frutinhas. E eles comem. Se for comprimido ou o xarope no copo, não vão tomar", diz Claudia.

Também muito sensíveis ao frio, aves ganham aquecimento com cobertura de plástico na gaiola e tocas de madeira. Já a casa dos tamanduás foi forrada com feno. Ali, passam boa parte do dia dormindo. Ainda precisam de atenção répteis e anfíbios, que não produzem calor. Em temperatura baixa, eles ficam parados e não conseguem se defender. Na piscina das tartarugas, foi instalada resistência para que a água permaneça a 25°C. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.