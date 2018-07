Contra mancha de petróleo, Estados pedem reforço Os Estados de Alabama, Flórida e Mississippi, nos Estados Unidos, pediram ontem a mobilização da Guarda Nacional para ajudar a reduzir os impactos do vazamento de petróleo no Golfo do México. Solicitação semelhante havia sido feita na semana passada pela Louisiana, para onde o governo federal deve enviar cerca de 6 mil soldados. A mancha de óleo ameaça a costa desses quatro Estados.