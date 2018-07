Contra multa, ônibus param corredor

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo informou que, de novembro a abril deste ano, já foram aplicadas cerca de 800 multas a condutores de ônibus no local. O objetivo do protesto era o cancelamento dessas penalidades.

A fila de ônibus se estendeu do Bourbon Shopping até a Avenida Angélica, perto do Terminal Amaral Gurgel, na região central. A cidade registrou a segunda maior lentidão do ano no período da manhã: 143 km, às 9h.

O diretor executivo do sindicato, Raimundo Ivan de Oliveira, disse que há muito tempo tentava negociar com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (SMT) o reparo do radar. Na madrugada do dia 6 de abril, porém, alguns motoristas viram técnicos da empresa responsável pela aferição do aparelho trabalhando no local. "Por incrível que pareça, depois disso não houve mais multas. As que estão chegando ainda foram aplicadas até o início de abril", disse Oliveira. "Queremos que essas multas e os pontos na carteira sejam anulados." Segundo o sindicalista, mais de 300 motoristas de ônibus perderam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesse período e estão impedidos de trabalhar.

Em reunião entre representantes do sindicato e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ficou acertada aferição no radar e nova reunião na próxima segunda-feira. Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) informou, no entanto, "que os radares fixos instalados no corredor de ônibus da Avenida Francisco Matarazzo encontram-se em perfeito funcionamento". E o radar alvo de reclamações, no número 455, "foi aferido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em medição cuja validade vai até 5 de outubro de 2012." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.