Contra o preconceito. Até nas minorias A luta principal continua sendo combater o preconceito no Brasil - e sua face extrema, que se traduz em estatísticas como as 2.432 violações a direitos de homossexuais entre janeiro e setembro e um total de 1,3 milhão de mulheres agredidas em 2010. Mas as organizações sociais identificaram que precisam enfrentar outro problema: evitar a segregação dentro dos próprios grupos vítimas de preconceito. E elas já se mobilizam para coibir o desrespeito.