Contra reintegração de posse, manifestantes fecham Dutra No começo da tarde deste domingo, manifestantes fecharam um trecho da Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 154, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, após a reintegração de posse de um acampamento sem-teto no Pinheirinho, bairro na zona sul da cidade, também hoje.