Contra roubos, zoológico de SP terá base da polícia O Jardim Zoológico de São Paulo vai ganhar uma base fixa da Polícia Militar para coibir roubos e furtos a turistas no parque, visitado por até 25 mil pessoas aos domingos. O pedido de mais segurança foi feito pela direção do zoo, parque vinculado ao governo estadual. Já foi destinado para a obra um terreno de 150 metros quadrados com frente para a Avenida Miguel Stéfano, na Água Funda, zona sul da capital paulista. A licitação foi lançada no início do mês e o posto deve ser inaugurado até o fim do ano.