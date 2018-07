Contracepção está associada às mudanças do País A evolução do uso de métodos contraceptivos no Brasil está associada às transformações econômicas, sociais e culturais das últimas décadas. Nesse período, a maioria dos brasileiros passou a residir em áreas urbanas, o acesso à educação se expandiu, as mulheres entraram maciça e definitivamente no mercado de trabalho, as telecomunicações - em especial, a televisão - integraram o País e a medicação da sociedade desidratou, no âmbito da reprodução, os poderes paternos, maritais e religiosos. O aumento da demanda por regulação da fecundidade configura-se, assim, como uma das mudanças do quadro de transformação modernizante da sociedade.