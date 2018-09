Contran prorroga prazo para uso de cadeirinha em carros

Segundo a assessoria do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), os diretores dos órgãos estão reunidos para definir qual será o novo prazo. A determinação da prorrogação se deu, segundo a assessoria, após a constatação da falta do produto no mercado.

A lei das novas regras para transporte de crianças entraria em vigor amanhã em todo o País. Pela lei, crianças com menos de 10 anos devem ser transportadas no banco de trás e com um dispositivo de segurança que varia de acordo com a idade.