Contraproposta da Sabesp evita greve de trabalhadores Prevista para acontecer nesta quinta-feira, a greve dos trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi evitada, segundo a empresa, por uma contraproposta de reajuste salarial. Em reunião realizada no Ministério Público do Trabalho, a Sabesp propôs reajuste salarial de 4,15% e aumento real de 1,93%, totalizando 6,17%. Além disso, a empresa se comprometeu com vale-refeição no valor de R$ 22, reajuste de 8% para cesta básica, gratificação de férias e auxílio-creche.