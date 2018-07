Contraste identifica lesões e tumores Contrastes são produtos usados em ressonâncias e tomografias para identificar lesões, determinar o estágio de um câncer e sua extensão no caso de uma cirurgia, explica o radiologista Fernando Poralla, diretor de Serviços Médicos para a América Latina do Grupo Bracco, empresa que fabrica uma das seis marcas vendidas no País. Segundo ele, a taxa de morte é de 1 a cada 100 mil exames. / MARIANA LENHARO