Contrato vai além da verba Documento do MEC diz que, nos contratos de parceria, a atuação do poder público não se limita ao repasse de recursos, mas envolve supervisão, formação continuada, assessoria técnica e pedagógica. O texto traz toda a regulamentação sobre a organização, o credenciamento e a autorização de funcionamento da educação infantil: são normas detalhadas sobre o número de crianças por turma, a quantidade e formação dos professores e os padrões de infraestrutura e utilização do espaço físico.