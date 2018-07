Contratos comempresas de TI Serão prorrogados Em caráter excepcional, o Inep vai prorrogar por até um ano o contrato com duas empresas (Cast e Poliedro) que atuam na área de tecnologia da informação (TI). O instituto alega que trabalha num novo modelo de contratação de serviços de TI, mas que o pregão eletrônico previsto foi interrompido há dois meses, por decisão judicial. "O Inep já respondeu à Justiça e aguarda decisão. Enquanto não se conclui o processo licitatório, faz-se necessária a renovação, em caráter excepcional, dos contratos atuais", afirmou, em nota. Segundo o Inep, as duas foram contratadas por meio de licitação e "o gerenciamento desses serviços é realizado por servidores públicos federais". Segundo levantamento feito pela ONG Contas Abertas a pedido do Estado, o Inep repassou, de janeiro até 7 de agosto, R$ 720.516,13 e R$ 1.204.168,41 para a Poliedro e a Cast, respectivamente.