Contribuição de gays será ensinada na Califórnia

O governador da Califórnia, Jerry Brown, sancionou uma lei que obriga a inclusão da contribuição de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros aos Estados Unidos nas aulas e no material didático de história.

"A história deve ser honesta", disse. Para ele, a lei reforça a legislação existente que "proíbe a discriminação na educação e assegura que as contribuições importantes de americanos de toda origem e estilo de vida sejam incluídas em nossos livros".

A medida provocou debate entre parlamentares. Membros do Partido Republicano, conservador, disseram que a lei contraria a vontade de muitos pais.

O autor do projeto, Mark Leno, do Partido Democrata em São Francisco, afirmou que a medida reduzirá a violência contra alunos gays, ao dar exemplos positivos de cidadãos com diferentes orientações sexuais. "Negar à população LGBT o seu lugar de direito na História dá à nossa juventude uma visão incompleta e incorreta do mundo", defendeu o parlamentar, cuja mesma lei também inclui pessoas com deficiência.

"É um dia triste para o Estado da Califórnia", criticou Benjamin Lopez, do grupo conservador Coalizão dos Valores Tradicionais. / AP