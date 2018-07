Contribuição em poupança sobe

O levantamento do economista José Roberto Afonso (ler mais ao lado) mostra que, levando-se em conta um período a partir de 2000, quando entrou em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), houve uma substancial transferência de esforço fiscal da União para os outros entes federativos.

Em 2000, o superávit primário (economia do governo para pagar os juros da dívida pública) de Estados e municípios, de 0,5% do PIB, correspondeu a 29% do superávit primário do governo central de, 1,73% do PIB. Em 2009, essa relação já subiu para 50%, com 0,67% do PIB para Estados e municípios e 1,35% para a União.

Mesmo em 2008, antes da crise, a relação já era de 43% - superávit primário de 2,37% do governo central, e de 1,02% dos Estados e municípios.

Na realidade, durante agosto e novembro de 2009, o ano da crise, o superávit primário acumulado em 12 meses de Estados e municípios chegou a ficar acima daquele do governo central. Esse movimento teve um ponto máximo em outubro do ano passado, mês em que os entes subnacionais acumulavam um superávit em 12 meses de 0,68% do PIB, comparado a 0,19% para o governo central.

Afonso acrescenta que o governo federal teve, de 2008 para 2009, um aumento de 10,5% nas despesas de pessoal, mais do que a dos governos dos três maiores Estados, São Paulo (1,4%), Rio de Janeiro (5,9%) e Minas Gerais (2,1%). Em compensação, o aumento real de investimentos do governo federal, de 46,1%, foi maior que o de São Paulo (37,1%) e o de Minas Gerais (que recuou 3,2%), mas inferior ao do Rio de Janeiro, que subiu 63,9%.

Os aumentos de investimento de São Paulo e Rio de Janeiro de 2008 para 2009 superaram os da União quando o critério é de porcentual da receita líquida. Em São Paulo, passaram de 7,1% para 9,7%, em alta de 2,6 pontos porcentuais; e, no Rio, de 4,7% para 8,9%, com salto de 4,2 pontos porcentuais.

Já no governo federal, os investimentos saíram de 2,3% para 3,4% da receita líquida, com avanço de 1,1 ponto porcentual. Em Minas, o ganho foi de apenas 0,2 ponto porcentual, de 9,3% para 9,5% da receita líquida. Em compensação, é o maior nível observado entre os três principais Estados e a União.

Entre as capitais desses três Estados, Belo Horizonte é a que mais investe como proporção da receita líquida, registrando 18% em 2009. De outro lado, houve um recuo no ano passado, de 2,1 pontos porcentuais. Nos municípios do Rio e São Paulo, também houve queda, em níveis parecidos ao de Belo Horizonte.