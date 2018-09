Controlada rebelião no CDP de São José dos Campos O Centro de Operações da Polícia Militar de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, informou que já está controlada a situação no Centro de Detenção Provisória (CDP), no bairro Potim. Segundo a PM, houve um princípio de rebelião, durante a madrugada de hoje, com os presos quebrando cadeados de algumas celas e indo para o pátio. O presídio foi cercado para evitar fugas e os detentos, cujas reivindicações não foram divulgadas, retornaram para as celas.