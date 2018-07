Controlado fogo no Parque Nacional das Emas, em GO O incêndio que atingiu o Parque Nacional das Emas (PNE), no extremo sudoeste de Goiás, foi totalmente controlado na noite de ontem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros faz o rescaldo no local. As chamas começaram na noite de quinta-feira. Ninguém ficou ferido.