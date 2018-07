Controlado incêndio em edifício no Jardim Paulista-SP O Corpo de Bombeiros controlou o princípio de incêndio que atingiu na manhã de hoje um edifício comercial no Jardim Paulista, zona oeste da capital paulista. Não houve vítimas. O fogo, que começou por volta das 10h30, foi provocado por um curto-circuito no relógio de medição da luz no subsolo do imóvel. A Eletropaulo encaminhou uma equipe para o local.