Controlado incêndio em favela na zona sul de SP O incêndio que atingiu nesta manhã a favela Canto Verde, no bairro Jardim Vila Andrade, no Morumbi, zona sul de São Paulo, já está controlado, segundo o Corpo de Bombeiros. Dezesseis viaturas e um helicóptero Águia da Polícia Militar foram enviados ao local. Ainda não há informações sobre vítimas. De acordo com os Bombeiros, também não se sabe o que teria causado o incêndio.