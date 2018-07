Controlado incêndio em prédio municipal de São Caetano O Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo no galpão da Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, por volta das 15h desta segunda-feira, 24. O local foi atingido por um incêndio de grandes proporções no início da tarde. De acordo com a prefeitura, 70% da edificação foi consumido pelas chamas. Até às 15h30, não havia registro de feridos e as causas do incêndio ainda eram desconhecidas e serão investigadas.