Controlado incêndio em unidade da Petrobras em AL Foi controlado o incêndio na unidade de tratamento de óleo de Furado, no município de São Miguel dos Campos, em Alagoas, segundo a Petrobras. O fogo começou pela manhã, matando quatro funcionários, mas as vítimas ainda não foram identificadas. A estatal informou ainda que já instalou sindicância para apurar as causas do acidente e notificou oficialmente os órgãos competentes. De acordo com um comunicado da empresa, o incêndio foi provocado por uma explosão em uma tubulação de gás natural. A produção de óleo e gás na estação foi interrompida temporariamente e ainda não há previsão de normalização.