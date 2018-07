Controlado início de tumulto na Fundação Casa em SP Os funcionários da Fundação Casa (antiga Febem) controlaram o início de tumulto ocorrido na tarde de hoje na unidade da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Segundo a fundação, dois menores sofreram escoriações no confronto com os servidores que tentavam conter a situação. Um dos adolescentes foi levado a um pronto-socorro. A princípio, a Polícia Militar (PM) informou que uma tentativa de fuga teria provocado a rebelião e que funcionários teriam sido reféns. A Fundação Casa, entretanto, refutou essas duas informações e afirmou que a Corregedoria da instituição abrirá uma sindicância para apurar as causas. Atualmente, a unidade abriga 40 menores. A capacidade máxima é para 152.