Controlado vazamento de óleo na Bacia de Campos

A Petrobrás informou que controlou um vazamento de cerca de 1,5 mil litros de óleo em um de seus campos de exploração na Bacia de Campos. O vazamento foi identificado no entorno da plataforma de processamento P-47, no campo de Marlim.

A plataforma é usada como suporte para tratamento e armazenagem do petróleo extraído das plataformas. O vazamento teria sido provocado por problema em um mangote, tubo flexível usado na transferência de óleo da P-47 para o navio aliviador Cap Jean.

Os sinais do óleo no mar foram descobertos pouco antes do início da operação. Uma sindicância foi aberta para apurar as causas do acidente.

Golfo. Executivos da empresa British Petroleum (BP), concessionária de um poço de petróleo que vaza desde o fim de abril no Golfo do México, afirmaram que planejam colocar, em julho, uma tampa maior que a instalada atualmente sobre o poço. A tampa atual coleta cerca de 1,7 milhão de litros de óleo bruto por dia, segundo a Guarda Costeira.

A nova tampa providenciaria "um encaixe melhor e mais firme" que a atual, disse o porta-voz da BP, Robert Wine.