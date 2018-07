Controlador é encontrado morto a facadas em aeroporto na França

Um controlador de voo foi encontrado morto com múltiplos ferimentos causados por faca no aeroporto de Basel-Mulhouse, no leste da França, segundo informaram nesta quarta-feira autoridades francesas.

O corpo da vítima, um homem de 34 anos, foi encontrado por outro funcionário em uma poça de sangue dentro de uma sala da torre de controle cujo acesso só é possível com o uso de um cartão eletrônico, informou o procurador francês Hervé Robin.

Segundo a rede de televisão suíça Schweizer Fernsehen, o assassinato não teve testemunhas, e o local onde o crime teria ocorrido não tem sistema de vigilância em vídeo.

Autoridades citadas pela emissora alemã TV Südbaden afirmaram que tanto o assassino quanto a arma do crime estão sendo procurados.

Ligações

A Südbaden informou também que a polícia investiga duas ligações anônimas, no qual uma pessoa disse que "algo ruim" havia acontecido no aeroporto e que policiais deveriam ir ao local imediatamente.

A vítima trabalhava havia dez anos no aeroporto, que fica perto da fronteira francesa com a Suíça, e recentemente havia sido promovido a chefe da torre de controle.

De acordo com a Schweizer Fernsehen, uma autopsia do corpo será realizada nesta quinta-feira. Uma porta-voz do aeroporto afirma que as operações de voo foram mantidas normalmente.

O aeroporto de Basel-Mulhouse serve importantes cidades de três países: Basileia, na Suíça, Mulhouse, na França, e Freiburg, na Alemanha. Ele é operado pelos governos da França e da Suíça, mas o controle do tráfego aéreo é de responsabilidade exclusiva dos franceses. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.