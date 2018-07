Controladora da Nextel decide não pagar juros de notas que vencem nesta 6a-feira

A companhia afirmou que sob os termos dos papéis, há um período de 30 dias em que pode buscar negociar alternativas para o pagamento.

A Nextel disse que as dívidas não pagas nesta sexta-feira referem-se a passivo da NII Capital Corp. e da NII International Telecom S.C.A., que "não afetam as operações rotineiras no Brasil", segundo comunicado enviado à imprensa pela subsidiária brasileira.

"A operadora mantém o compromisso com os parceiros e fornecedores", acrescentou a empresa, completando que garante a continuidade das atividades e prestação de serviços móveis no Brasil.