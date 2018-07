Controladores da ST-Ericsson estudam futuro da companhia--jornal

A ST-Ericsson é uma joint venture entre a sueca Ericsson e a francesa STMicro, onde ambas possuem participações de 50 por cento.

Uma possibilidade seria a venda do empreendimento em blocos relacionados a tecnologias específicas como conectividade, gerenciamento de energia e arquitetura de software. Outras divisões do negócio poderiam retornar às companhias controladoras, segundo o jornal.

Nenhuma decisão foi tomada ainda, mas as empresas pretendem chegar a um consenso até o fim do ano, disse a publicação sem citar as fontes.

A Ericsson disse nesta terça-feira que analisa todas as opções sobre o futuro do empreendimento em crise. A empresa sueca e a STMicro disseram, mais cedo, que estavam trabalhando com um consultor externo para determinar o melhor caminho para a ST-Ericsson.

"Nós estamos analisando todas as soluções possíveis", disse o diretor de relações de mídia da Ericsson, Ola Rembe.

(Por Christian Plumb)