Controlar, da CCR, entrega aviso prévio para seus 800 funcionários

Em outubro do ano passado, a prefeitura de São Paulo havia anunciado o fim do contrato com a Controlar, após a Procuradoria Geral do Município (PGM) concluir que o prazo de 10 anos de vigência do contrato havia expirado em março de 2012.

A empresa recorreu da decisão e obteve na Justiça o direito de manter a prestação do serviço até o dia 31 de janeiro.

A companhia afirmou que continua buscando provar na Justiça que o contrato vale até 2018. "A Controlar está analisando os procedimentos necessários a serem adotados após o possível término da prestação de serviço à Prefeitura de São Paulo", informou a empresa em nota.

