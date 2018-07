Controlar não pretende disputar novo contrato em SP A 14 dias do encerramento do prazo dado pela liminar da Justiça para a manutenção de suas atividades, a Controlar, empresa de inspeção veicular controlada pela CCR, se prepara para encerrar as atividades e diz que não pretende disputar um novo contrato com a prefeitura. "Nas condições jurídicas atuais, a Controlar começa a partir de 1º de fevereiro a sua desmobilização", disse o presidente da empresa, Marcos Brandão. Segundo ele, a empresa não tem interesse em manter a atividade conforme as condições previstas na nova lei.