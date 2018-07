Controlar reclama e quer aumento de tarifa

As críticas foram feitas na Faculdade de Medicina da USP, durante balanço de cinco anos de inspeção. Zwelkoff afirmou que a frota que vem comparecendo aos centros foi menor do que a esperada: a previsão era de 4,7 milhões de vistorias, mas neste ano o número não deve chegar a 3,2 milhões. Ele apontou a falta de fiscalização como uma das explicações para o fato.

Outra reclamação foi a suspensão, no começo do ano, do reajuste da tarifa de inspeção, que seria de R$ 65. "Investimos R$ 120 milhões para montar os 16 centros de inspeção. Nossos investidores esperavam que o retorno deste investimento começasse em quatro anos, mas isso ainda não ocorreu e, da forma como está, não há previsão de que ocorra."

Carros novos

Técnicos convocados pela empresa e pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente fizeram críticas à proposta de isentar carros novos da inspeção. O consultor Gabriel Branco disse que os carros novos, desregulados, poluem mais do que os antigos desregulados. "Só 4% dos carros novos são rejeitados na inspeção. Mas o carro novo desregulado polui 20 vezes mais do que o regulado. Entre os carros velhos, esse porcentual é menor. Retirar carros novos da inspeção fará crescer 16% o nível de emissão dos automóveis." As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.