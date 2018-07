Controle do inseto é tema de dia de campo O Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), em parceria com o Instituto Agronômico (IAC) e a Bayer, realizará um dia de campo sobre controle de greening nesta sexta-feira, em Artur Nogueira (SP). O objetivo é dar aos citricultores da região mais informação sobre como controlar o inseto que transmite o greening, chamado de Diaphorina citri, nos pomares. Conforme os pesquisadores, o controle do inseto complementa as ações de controle do greening e que deve ser feito de forma racional.