Contru faz vistoria na estrutura do Cultura Artística Equipes do Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) e do Corpo de Bombeiros vistoriaram a estrutura do Teatro Cultura Artística na manhã de hoje. O teatro foi destruído por um incêndio de grandes proporções na madrugada de ontem, sem deixar feridos, mas a estrutura do corre risco de desabamento. Segundo informações da subprefeitura da Sé, que também mantém uma equipe da Defesa Civil no local, a perícia ainda não acabou e o risco de desabamento ainda não foi confirmado. O teatro é um dos mais tradicionais da cidade e foi inaugurado em março de 1950 com um concerto de Heitor Villa-Lobos. O teto do teatro desabou, uma sala foi inteiramente incendiada, outra ficou alagada e todo o figurino das peças ''O Bem Amado'' e ''Toc Toc'', além de dois pianos, mesas de som e de luz e outros equipamentos foram destruídos.