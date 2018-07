Contundido, Terry não joga pela Inglaterra contra a Ucrânia

O zagueiro do Chelsea sofreu uma contusão no tornozelo durante a vitória inglesa sobre a Moldávia por 5 x 0 na sexta-feira, sua primeira no Grupo H.

"Após a sequência no tratamento com a equipe médica da seleção da Inglaterra hoje (domingo), John Terry não estará disponível", informou um comunicado publicado no site da federação.

Terry havia deixado a seleção e retornado a seu clube.

A Inglaterra recebe a Ucrânia, co-anfitriã da Euro 2012 ao lado da Polônia, na terça-feira no estádio Wembley.

(Por Matt Barker)