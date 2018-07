Convenção define Eduardo Paes como candidato do PMDB no Rio A convenção do PMDB definiu neste domingo a escolha do ex-deputado Eduardo Paes para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com informações da Agência Brasil. Paes, que já foi tucano, tem o apoio do governador Sergio Cabral, disputava a indicação com o deputado federal Marcelo Itagiba, ex-secretário estadual de Segurança no governo de Rosinha Garotinho. A capital do Rio de Janeiro já tem, desta forma, seis candidatos definidos: Fernando Gabeira (PV em coligação com PSDB e PPS), Chico Alencar (PSOL em coligação com PSTU), Alessandro Molon (PT), Vinicius Cordeiro (PTdoB), Felipe Pereira (PSC) e Eduardo Paes (PMDB). Anthony Garotinho, que é presidente do partido no Estado, recomendou o voto em Itagiba alegando que Eduardo Paes deve ter a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral por ter se desincompatibilizado da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer depois do prazo legal. (Redação São Paulo; 5511 5644-7758)