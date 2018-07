Convenção do PT tem princípio de confusão quando atinge lotação A convenção que oficializa a candidatura da presidente Dilma Rousseff à reeleição pelo PT teve uma confusão na manhã deste sábado, em Brasília, pouco antes as 11h, momentos antes do horário previsto para o início dos discursos dos dirigentes, quando militantes petistas foram impedidos de entrar no local do evento.