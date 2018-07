Convênio beneficia avicultor integrado O Grupo Marfrig firmou convênio BB Convir, de R$ 50 milhões, com o Banco do Brasil, para abrir linha de crédito aos seus avicultores integrados do RS, SC, PR, SP e MG. O objetivo é financiar benfeitorias nas instalações e apoiar a construção de 744 aviários até 2011. O convênio deve beneficiar mais de mil famílias ou propriedades rurais.