Convênios beneficiarão 16 mil famílias rurais Pelo menos 16 mil famílias do Rio Grande do Norte devem se beneficiar com os 411 convênios do programa Desenvolvimento Solidário - de combate à pobreza rural - que a governadora Wilma de Faria (PSB) assinará hoje. Os convênios fazem parte da segunda fase do programa desenvolvido pela Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas). De acordo com a assessoria do governo, entre 2003 e 2008, 72 mil famílias foram beneficiadas diretamente com R$ 64 milhões voltados a projetos produtivos.