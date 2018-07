CONVERSA E RISADAS Os humoristas Grace Gianoukas (foto)e Paulinho Serra se unem para falar sobre humor e improviso no encontro da série 'Ideias Online', do Centro Cultural Banco do Brasil. O jornalista Xico Sá faz a mediação do debate. CCBB. Teatro (125 lug.). R. Álvares Penteado, 112, metrô Sé ou São Bento, 3113-3651.