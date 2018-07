Conversa gravada cita pagamento de R$ 1,2 milhão Além da Tucunaré, outra investigação da Polícia Civil incomodava a cúpula do governo. A Operação Tellus, para apurar cobrança de propina por servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do DF, chegou ao gabinete do então vice-governador Paulo Octávio, que chefiava a pasta. Assessores foram gravados coordenando cobrança de propina. Um deles fala em R$ 1,2 milhão.