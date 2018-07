Conversas fantásticas A Biblioteca Viriato Corrêa é especializada em livros fantásticos. Mas nos próximos dois finais de semana, ela não vai ser um espaço só de leitura: com bate-papos, exposições e oficinas, o simpósio Fantasticon discute a literatura fantástica brasileira, seja ficção científica, horror ou fantasia. No sábado (15), Manuel da Costa Pinto, Luiz Bras e Andrea del Fuego discutem o tema 'Alta Literatura vs. Literatura de Entretenimento'. Gosta de vampiros? Na semana que vem, o autor André Vianco conversa com o público no sáb. (22), 17h30. E, para terminar, no dom. (23), 18h30, o evento comemora o aniversário dos personagens Bilbo e Frodo. Luiza Wolf