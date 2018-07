Cooperados recorrem ao Ministério Público

Durante a audiência, o advogado Walter Picazio Júnior, em nome de oito associações de famílias que compraram, mas não tomaram posse dos imóveis, entregou "pedido de providências urgentes" aos promotores - documento de 11 páginas que, ao final, requer dissolução da cooperativa e imediato afastamento de todo o quadro diretivo. "Só assim vamos nos livrar dessa cruz e poderemos concluir as construções com o nosso próprio esforço", disse Picazio.

Os cooperados estão revoltados. Acusam a Bancoop de fazer "terrorismo". Falam em "fraudes escancaradas". Citam o balanço 2008 que revela adiantamentos a fornecedores e no qual a Bancoop admite que repasses são relativos "a pagamentos efetuados a terceiros, de 2001 a 2005, sem identificação do correspondente documento comprobatório do serviço prestado ou material adquirido".

"Esta representação é de teor praticamente idêntico ao que já foi feito em 2006 por uma comissão de cooperados e que motivou ação civil pública da promotoria", declarou o advogado Pedro Dallari, da Bancoop. A ação resultou em acordo judicial entre o Ministério Público e a Bancoop. "O acordo vem sendo rigorosamente observado pela cooperativa", explicou Dallari.