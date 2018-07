Cooperativa de microônibus pára na região sudoeste Moradores da região sudoeste da capital paulista são prejudicados nesta manhã de segunda-feira por uma paralisação de motoristas e cobradores da cooperativa de microônibus Unicoopers, cuja garagem fica no bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade. São cerca de 400 microônibus que não têm previsão para deixar a garagem. Membros do sindicato da categoria mobilizaram os funcionários da cooperativa para reivindicar da direção da Unicoopers alguns direitos dos cooperados. Os bairros mais prejudicados pela paralisação são: Campo Limpo, Real Park, Paraisópolis, Vila Andrade, Vila das Belezas e Morumbi. Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), por se tratar de cooperativa, não foi montada operação Paese na região afetada pela paralisação.