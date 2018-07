Cooperativas brasileiras de café devem voltar a divulgar estoques

Os dados sobre estoques seriam publicados trimestralmente para os períodos terminando em 30 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro, informou um boletim do CNC. Juntamente com estimativas de safra, os dados sobre os estoques privados ajudam a monitorar o nível da oferta em comparação com a demanda.

"Com a retomada dos anúncios dos estoques das cooperativas e a conciliação com as informações das demais instituições, o CNC pretende dar maior transparência ao mercado, gerando credibilidade aos números relacionados ao setor", informou o boletim do conselho.

Segundo o comunicado, a primeira leva de dados seria publicada na última semana de abril, e teria informações de estoques referentes ao fechamento de 2012 até 31 de março.

A assessoria de imprensa do CNC disse que as cooperativas afiliadas ao conselho publicavam dados sobre o estoque regularmente até 2006, quando a prática foi abandonada por uma nova liderança na organização.

As estimativas para os estoques privados brasileiros estão relativamente grandes atualmente, após quedas constantes nos preços do café na segunda metade do ano passado levarem muitos produtores a adiar as vendas até que os preços voltassem a subir. Os preços, no entanto, continuaram recuando desde então.

(Reportagem de Peter Murphy)