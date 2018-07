Cooperativas de anestesistas serão investigadas Com o aumento de denúncias contra cooperativas de anestesistas, o Ministério da Justiça decidiu iniciar uma série de investigações para apurar a situação do mercado em alguns Estados. Nesta quinta-feira, o Diário Oficial da União trouxe a abertura de processo administrativo pelo Departamento de Proteção e Defesa Econômica (DPDE) para analisar possíveis concentrações de mercado na Paraíba e em Mato Grosso do Sul. Na última terça-feira, foram feitas ações semelhantes em outros Estados, como Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Amazonas.