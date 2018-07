Coordenador de Saúde de SP pede demissão

Em nota, o coordenador afirmou que pediu demissão para garantir uma maior transparência nas investigações do caso. Tardelli nega que tenha conhecimento da existência de um esquema envolvendo fraude em plantões estaduais. Ainda segundo as informações da assessoria do coordenador, a Secretaria de Saúde já determinou uma auditoria dos plantões em todos os hospitais estaduais, além da instalação de pontos eletrônicos.

Ontem, o secretário de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, Jorge Pagura, também deixou o cargo após ter seu nome envolvido no esquema. Pagura é neurocirurgião e, de acordo com escutas telefônicas obtidas pela promotoria, teria recebido pagamento do Estado por plantões não trabalhados no Hospital de Sorocaba em 2009 e 2010. As gravações foram divulgadas ontem no programa Fantástico, da TV Globo.

Na semana passada, 13 pessoas foram presas por envolvimento no esquema de fraude em plantões. Os profissionais foram acusados de não trabalharem nos plantões mas, mesmo assim, receberem pagamentos pelo serviço. Só no Hospital de Sorocaba, segundo o Fantástico, as fraudes teriam causado um rombo de mais de R$ 2 milhões.