Coordenadores de IPO da desenvolvedora do Candy Crush recomendam ação Os três coordenadores líderes da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da King Digital Entertainment iniciaram a cobertura do papel com indicações de compra, dois dias antes da divulgação dos primeiros resultados da desenvolvedora do jogo "Candy Crush Saga" como empresa aberta.