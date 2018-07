A cooperativa estimou a safra em 7,25 milhões de sacas de 60 kg.

A área de ação da cooperativa abrange 12 mil produtores do grão nas regiões do Sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro e também no Estado de São Paulo.

A safra de 2013 será a negativa no ciclo bianual do café arábica.

(Por Roberto Samora)