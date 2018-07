Cooxupé vê melhora no tempo para a colheita de café

As atividades de colheita na área de atuação da cooperativa estão atrasadas em relação aos últimos anos, devido a fortes chuvas que atingiram as regiões produtoras.

Os produtores das mais de 200 cidades em que a cooperativa atua tinham colhido até sábado 42,88 por cento da safra de 2012, "número que começa a se aproximar" de dados dos anos anteriores.

Em 2010, nesta época, os cafeicultores tinham colhido 56,55 por cento da safra, e em meados de julho de 2011, 54,09 por cento.

"As cidades do Sul de Minas e do Cerrado Mineiro estão com o andamento muito próximo. Comparando com 2010 e 2011, ainda existe um atraso significativo, mas o tempo bom tem nos ajudado a aproximar as porcentagens da colheita, e a previsão para os próximos dias é de tempo firme, o que pode nos favorecer", disse o superintendente de Desenvolvimento do Cooperado, José Eduardo Santos Júnior, em nota.

A Cooxupé atua no sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo.

As chuvas que atingiram as áreas produtoras anteriormente, no entanto, causaram problemas para a qualidade do café, segundo especialistas e fontes do setor.

O mercado global tem observado com atenção o desenvolvimento da colheita no Brasil, maior produtor global.

Uma massa de ar mais quente e seco cobre grande parte do cinturão produtor de café, trazendo tempo aberto até o final da semana, disse a Somar Meteorologia nesta terça-feira.

(Por Roberto Samora)