Copa altera rotina de estatais e grandes empresas

Na Vale, os funcionários deixarão os escritórios entre as 14h e as 14h30. A empresa também terá um esquema especial para as áreas operacionais. No BNDES, os funcionários deverão cumprir no mínimo quatro horas, até as 14 horas, quando serão liberados. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) funcionará em horário normal, até as 19 horas. Os funcionários com horas extras, no entanto, poderão sair para acompanhar os jogos da seleção.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) encerrará o expediente às 14 horas. No entanto, haverá plantão da Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI), na CVM em São Paulo, até as 18 horas. Na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o setor de Protocolo também fará plantão até as 18 horas.