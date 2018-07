Copa Appaloosa terá sua 2.ª etapa A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Appaloosa (ABCCAppaloosa) promoverá, no sábado, no Haras Jaguary, em Jaguariúna (SP), evento duplo: a 2ª etapa da 1ª Copa Nacional Appaloosa de Tambor e Baliza e a 5ª etapa do 8º Campeonato da Região Oeste. Inscrições e informações no escritório da ABCCAppaloosa, tel. (0--11) 3872-7800.