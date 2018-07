Copa: centros de auxílio ao turista do DF batem recorde

A maior parte dos turistas atendidos é de outros países. Nesse balanço sobre os atendimentos neste início do campeonato, foram 20.575 estrangeiros e 2.651 brasileiros. Ocupam o topo da lista os colombianos, equatorianos e suíços, cujas seleções já jogaram no Distrito Federal. Austrália, Estados Unidos, Inglaterra e Peru também figuram entre os países com maior número de visitantes na capital federal.

Ao todo, os centros atenderam turistas de 84 países e 24 Estados brasileiros. Para o secretário de Turismo do Distrito Federal, Luís Otávio Mendes, a localização de Brasília no centro do País ajuda a explicar a grande movimentação. "A distância daqui para as demais capitais favorece esse fluxo. Além disso, o número de voos é muito grande", explicou.

A tendência é que o número de turistas na cidade cresça ainda mais nas próximas semanas. Na próxima quinta-feira, dia 26, o Estádio Nacional Mané Garrincha receberá o confronto entre Portugal a Gana. Além desse jogo, o estádio sediará uma partida das oitavas, um confronto das quartas de final e a decisão do terceiro lugar, no dia 12 de julho. Todos os ingressos colocados à venda pela Fifa para esses duelos estão esgotados.