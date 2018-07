Copa do Brasil terá Marta, mas futuro incerto

Desta vez, a Copa do Brasil de Futebol Feminino tem uma atração incontestável: Marta. A presença da jogadora eleita por três anos seguidos como melhor do mundo, porém, não garante o sucesso da competição que começa hoje, com as 32 equipes inscritas em campo, nem mesmo abre a perspectiva de dias melhores para a modalidade no País.

A própria estrela, que defenderá o Santos, parece descrente. A ponto de, sincera, admitir que pensa na volta para o Los Angeles Sol, dos EUA, no fim do ano, após disputar o torneio doméstico, que termina em 4 de dezembro, e também a Libertadores feminina, de 4 a 18 de novembro. "Tenho uma estrutura muito boa lá fora, com um campeonato de nível altíssimo"", disse, ontem, Marta. "Aqui, ainda estamos na incerteza. Temos de ver qual vai ser o resultado desta Libertadores", ponderou. "Vamos esperar para ver o que a competição vai trazer para o futebol feminino daqui. Por enquanto, ainda é cedo para fazer qualquer prognóstico.""

Isso não significa que Marta não esteja motivada para a estreia na Copa do Brasil hoje, às 20h30, no jogo contra o Cresspon, do Distrito Federal. A partida será disputada no Estádio Bezerrão, no Gama - o jogo de volta, na Vila Belmiro, está marcado para 1º de outubro. A camisa 10 faz sua primeira partida oficial pelo Santos depois de amistoso (vitória por 10 a 0 sobre o Comercial-MS) e dois coletivos com as novas companheiras. "Tenho ansiedade", reconhece. "O jogo com o Comercial foi amistoso e não poderia ter sido melhor. Foi um momento especial para mim, e fiquei feliz pelo carinho das pessoas. Agora começa tudo mesmo e a nossa expectativa é a melhor.""

Marta tem recebido tratamento vip. É bastante assediada por onde passa e lida com os fãs com naturalidade e muita paciência. "Percebo que as pessoas gostam do que eu faço. Qualquer um gostaria de estar no meu lugar. Espero que continue assim e que esse prestígio não seja apenas para mim, mas para o futebol feminino"", pediu.

Essa é a dificuldade. Marta demonstra uma ponta de desânimo pelo fato de o interesse do público em relação à modalidade ainda ser pequeno. "O que mais espero é que as pessoas compareçam aos jogos", avisa. "Não falo só do Santos, mas do futebol feminino no Brasil. Espero que os outros clubes possam seguir esse caminho e que possamos ter a mesma estrutura que se encontra lá fora.""

A falta de público é apenas um dos problemas do futebol feminino. O desinteresse em investir e as muitas improvisações e incertezas também impedem o esporte de firmar-se no gosto popular. Exemplo disso ocorreu nesta semana, na véspera do início da Copa do Brasil, com a substituição de um time de Mato Grosso do Sul pelo Comercial, do mesmo Estado. Por essas e outras, Marta ainda acha cedo para falar em voltar ao futebol brasileiro e ao Santos no último trimestre de 2010. "Ainda não pensei nisso", desculpa-se. "O momento é de concentração nas competições que iremos disputar. Falar do futuro, agora, pode tirar o foco. Prefiro esperar para ver o que vai acontecer.""

A Copa do Brasil será disputada em cinco fases. Até a terceira, com jogos de ida e volta. As semifinais e a final ocorrerão em partida única. Além do Santos, há outros dois times paulistas: Saad e Botucatu.